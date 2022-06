Nel viaggio di “Quelle Brave Ragazze” (ieri il nuovo episodio, su Sky e in streaming su NOW, e sempre disponibile on demand), le tre ragazze fantastiche hanno anche trovato il tempo di fare un po’ di shopping. Mara Maionchi e Orietta Berti, in particolare, si sono fermate in un negozio che vendeva, tra le altre cose, foulard e ventagli: la più interessata sembrava Orietta, intenzionata ad arricchire così alcune delle sue leggendarie collezioni… tutte da 90 pezzi al massimo.

Immagini concesse da Sky

