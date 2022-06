Una vicenda che non ha niente da invidiare alle migliori soap opere, ricca di dettagli inaspettati e ovviamente resi noti sui social. Parliamo di Assunta Capuozzo e della sua storia. Quasi 180.000 follower su TikTok e 5.9 milioni di ‘mi piace’, ormai è una star del web. E non solo, in tanti infatti la fermano per strada per scattare un selfie insieme a lei. Classe 1974, la donna partenopea (ma originaria della Florida) è apprezzata su TikTok per i suoi video in cui registra classici momenti della sua giornata tipo: mentre mangia, in spiaggia e soprattutto a casa con la famiglia. Qui arriva la nota dolente. Qui comincia una storia delicata, che proviamo a ricostruire. Tutto avrebbe inizio nel 2016, quando Assunta è rimasta vedova e ha deciso di trasferirsi a casa della sorella e del cognato, insieme ai figli. Quindi i primi dissapori, che hanno portato ad una lunga lite – ancora in corso – e resa pubblica su TikTok. Sulla vicenda tutti si sono espressi, creando delle vere e proprie fanbase pro o contro Assunta, pro o contro i figli. “Mi sembra giusto raccontare tutta la verità per me e i miei fratelli”, ha esordito in un video la figlia Jo.

Che poi ha spiegato: “Dopo aver perso mio padre, mia madre stronca tutti i rapporti con i familiari eccetto questa sorella, con cui prende la decisione di andare a vivere in un’unica palazzina. Plagiata, manipolata, noi figli in secondo piano. Ahimé proprio in quel periodo scopro di avere una malattia cronica e lei si è disinteressata”, ha detto la ragazza rivelando poi di aver dovuto abbandonare l’abitazione, tanto era insostenibile la situazione. Da parte sua Assunta ha sempre rinviato al mittente le accuse, sostenendo che le figlie stiano cercando ‘hype’ (che si parli di loro, in sostanza). Il sito Today ha inoltre riportato che con la tiktoker sarebbero rimasti i due figli minori, i quali si lamenterebbero della situazione in famiglia tanto che la figlia maggiore avrebbe chiesto l’intervento degli assistenti sociali. “Non difendo né le figlie né la madre, non possiamo sapere cosa c’è dietro”, “Il cognato l’ha obbligata a cacciare via i figli”, “Ci sono rimasta malissimo, non capisco perché tutti la amino“, alcuni dei commenti contrastanti. Una vicenda molto delicata, che probabilmente solo i diretti interessati conoscono davvero. Mentre il mistero si infittisce, i follower della creator aumentano. E con essi la sua popolarità. Difficile, infatti, aprire TikTok senza imbattersi in un video di Assunta Capuozzo e dei suoi ammiratori. Tra questi, evidentemente, anche Ryanair Italia. Il profilo ufficiale della compagnia aerea ha infatti pubblicato un ironico scatto (quasi 9mila like) di un aereo con l’acconciatura vistosa di Assunta, fenomeno del web del momento.