Attimi di paura per i The Kolors. La band era in viaggio verso Venafro, in Molise, dove era in programma uno dei concerti del tour estivo, quando è rimasta coinvolta in un incidente stradale. È stato il frontman del gruppo, Stash, a raccontare quanto accaduto su Instagram, pubblicando una Story con la foto del van a bordo del quale viaggiavano con il vetro in frantumi e – sullo sfondo – un camion bisarca. “Saremo un po’ in ritardo per il concerto di stasera. Abbiamo fatto un incidente con un camion che andava contromano. Fortunatamente nessuno di noi si è fatto male. A dopo!”, ha scritto spiegando la dinamica dello scontro e rassicurando i fan sulle loro condizioni di salute. Insomma, tanto spavento ma nessuna conseguenza. Il concerto si è poi svolto come da programma nonostante, appunto, il ritardo.