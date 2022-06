La Commissione Giustizia del Senato ha dato il via libera alla riforma del Consiglio superiore della magistratura e dell’ordinamento giudiziario nel testo approvato il 26 aprile scorso dalla Camera. Non si è concretizzato il pericolo di “sgambetti” al governo temuto martedì, quando – nel corso del vertice convocato dalla ministra Marta Cartabia con i capigruppo di maggioranza in Commissione – Lega e Italia Viva si erano rifiutate di ritirare i propri emendamenti, rispettivamente 61 e 86, di stampo molto simile tra loro. Le proposte di modifica, su cui il governo ha dato parere negativo, sono state respinte con 14 voti contro 10: a favore hanno votato Lega, Fratelli d’Italia e Italia Viva, contrari gli altri partiti di maggioranza. Il relatore del provvedimento – il leghista Andrea Ostellari – si è rimesso al voto della Commissione. Il testo approderà nell’Aula di palazzo Madama mercoledì pomeriggio, con il voto finale atteso per giovedì mattina. “Se in Parlamento ci sono i numeri verrà approvata. Noi abbiamo proposto emendamenti in linea con quesiti referendari. Se altri partiti vogliono una giustizia politicizzata voteranno contro i nostri emendamenti”, ha detto a Radio Anch’io su Rai Radio 1 il leader della Lega Matteo Salvini.

Martedì si era temuto che la riforma potesse diventare il casus belli della Lega per aprire una crisi di governo sulla giustizia, come risposta al clamoroso flop dei referendum e al sorpasso di Fratelli d’Italia alle comunali. “Sono colpito dal fatto che la reazione della Lega rispetto a un referendum che ha voluto e ha perso, sia quella di continuare a rendere impossibile la riforma in Parlamento. Lo dico a presidente del Consiglio e al governo: se continua così, l’unico modo per fare la riforma sarà mettere la fiducia al Senato e poi di nuovo alla Camera”, ha attaccato il segretario Pd Enrico Letta a DiMartedì, su La7. Parole a cui il relatore Ostellari – che è anche presidente della Commissione giustizia – ha replicato che “mettere la fiducia per imbavagliare i rappresentanti degli italiani sarebbe inaccettabile. Letta ha già perso tante battaglie, a partire da quella sul ddl Zan, perché al confronto ha preferito la prova di forza. Rispetti il Parlamento e accetti la discussione”. In realtà la strada della fiducia era stata già esclusa in partenza dal ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, anche perché sarebbe stato necessario porla su ciascuno dei 43 articoli di cui si compone il testo.