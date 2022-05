È stata respinta l’istanza di opposizione di Matteo Renzi contro l’archiviazione, richiesta dalla procura di Genova, delle accuse ai magistrati della procura di Firenze. Il giudice per le indagini preliminari di Genova ha archivia le accuse ipotizzate nei confronti dell’ormai ex procuratore di Firenze, Giuseppe Creazzo, l’aggiunto Luca Turco e il sostituto Antonino Nastasi. Il giudice ha stabilito che i magistrati fiorentini non hanno violato né la Costituzione né la legge. Il procedimento fu aperto dopo la presentazione di un esposto del leader di Italia Viva che accusava i pm di aver acquisito illecitamente sua corrispondenza e il suo estratto conto nell’inchiesta Open. Per il gip non fu così.

Renzi aveva presentato opposizione alla richiesta della procura di archiviare la sua denuncia contro i tre magistrati ovvero i pubblici ministeri che lo hanno indagato per finanziamento illecito ai partiti tramite la fondazione Open. Dopo aver firmato la richiesta di rinvio a giudizio a carico di Renzi e altri dieci imputati – accusati a vario titolo anche di corruzione, riciclaggio e traffico di influenze illecite – i tre magistrati erano stati denunciati dal leader di Italia Viva per abuso d’ufficio. Renzi accusa la Procura fiorentina di aver effettuato sequestri della sua “corrispondenza” – cioè di suoi messaggi Whatsapp rinvenuti sul telefono di terzi, nonché del suo estratto conto bancario – senza la preventiva autorizzazione del Senato: tesi accolta dal Senato stesso, che approvando la relazione della Giunta per le immunità ha votato per sollevare un conflitto di attribuzioni con i pm di fronte alla Consulta.