Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 14:49

Critica Vannacci in un video, cronista travolta dagli insulti sessisti: “Vai a lavare i piatti. Verremo a trovare anche te”

di Redazione Politica
Maria Teresa Giaffreda, collaboratrice del Nuovo Quotidiano di Puglia, presa di mira sui social dai fan di Futuro Nazionale: "A un giornalista uomo non sarebbe accaduto"
Critica Vannacci in un video, cronista travolta dagli insulti sessisti: “Vai a lavare i piatti. Verremo a trovare anche te”
Icona dei commenti Commenti

Una specie di galleria degli orrori. Ad esempio: “Vai a lavare i piatti”. E ancora: “Verremo a trovare anche te”. Di nuovo: “Peccato, hai una bellissima bocca”. Infine: “Sei una bella gnocca, ma ignorante come un bue”. Sono alcune delle centinaia di messaggi postati da fan del leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, tra i commenti di un video della giornalista salentina Maria Teresa Giaffreda, che aveva diffuso un video-commento nel quale criticava l’europarlamentare spiegando che si tratta di un “semplificatore” che “riduce tutto ai gay e ai migranti”.

I peggiori ve li risparmiamo, anche se a postarli sulla propria pagina Facebook è stata la stessa cronista, collaboratrice del Nuovo Quotidiano di Puglia, con tanto di nome e cognome di chi l’ha insultata. “Il mio video su Roberto Vannacci ha sollevato un polverone e non solo per le migliaia di visualizzazioni e per chi lo ha apprezzato e condiviso, ma soprattutto per i messaggi d’odio che ho ricevuto. Attenzione, non mi riferisco a paralocce e offese generiche (di quelle ne ho ricevute a fiumi, ma francamente non mi toccano) e non si tratta neanche di chi la pensa politicamente in maniera diversa da me (il sano confronto è anzi sempre ben accetto)”, esordisce nel post che accompagna gli screenshot.

“Si tratta, invece, di minacce e messaggi sessisti legati al mio aspetto fisico e al mio essere donna in quanto tale e, certamente, se il mio stesso video lo avesse fatto un giornalista uomo non avrebbe mai ricevuto i contenuti ostili inviati a me in quanto giornalista donna – ha continuato Giaffreda – E considerando che Vannacci ha anche parlato dei temi delle quote rosa e del femminicidio, passi avanti a tutela delle donne che lui vorrebbe cancellare con un colpo di spugna, invito tutti a riflettere, perché noi donne abbiamo fortemente bisogno di un assetto giuridico, su più fronti, che ci tuteli da ogni forma di violenza”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione