“Confermo la richiesta al governo”. Enrico Letta interviene sulla riforma Cartabia che oggi approda nell’Aula del Senato. Per il segretario dem: “La Lega ha perso il referendum con il quale ha tentato di far saltare tutto. C’è un accordo di maggioranza che la Lega ha già votato, quindi noi chiediamo che si vada alla conclusione di questa vicenda e se c’è ostruzionismo al Senato, il governo metta la fiducia ed eventualmente la rimetta anche alla Camera”. E conclude: “Il voto e il non voto degli italiani è stato chiarissimo ed il tentativo della Lega di far saltare tutto mi pare voglia dire minare le basi della convivenza stessa di questo governo”.