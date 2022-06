L’ombra della pandemia torna a stagliarsi sui grandi eventi: Mick Jagger è positivo al Covid 19 ed ora è a fortissimo rischio l’imminente unica data in Italia della leggendaria band, in programma martedì prossimo 21 giugno allo stadio San Siro di Milano. È una vera doccia fredda che arriva prepotente a raffreddare l’entusiasmo risalito alle stelle per i mega concerti, appena ritornati a pieno regime nel nostro Paese dopo tre anni di lunghissima attesa al grido di “finalmente”. Ma il Covid è tutt’altro che un ricordo, ed eccolo beffardo a ribadire la sua scomoda presenza con un colpo ben piazzato.

La notizia è stata diffusa dalla band nel tardo pomeriggio attraverso un comunicato sugli account social ufficiali degli Stones: Mick Jagger è risultato positivo in giornata al Covid 19 dopo aver manifestato sintomi al suo arrivo alla Johan Cruijiff Arena di Amsterdam, dove i Rolling Stones avevano in programma un concerto questa sera, che ovviamente è stato sospeso. “I Rolling Stones sono profondamente dispiaciuti di dover rimandare lo show di stasera, ma la sicurezza del pubblico, dei musicisti, e della crew hanno la priorità su tutto”, recita il comunicato. Lo show olandese sarà riprogrammato. A tutti i fan italiani in trepidante attesa non resta che aspettare e sperare.