Momenti di tensione si sono verificati, questa mattina poco dopo le 8.30, in zona Cascina Gobba, a Milano, dove un gruppo di ambientalisti ha temporaneamente interrotto la circolazione sulla Tangenziale Est. Poi all’arrivo della polizia stradale, una decina di minuti dopo, sono stati fatti allontanare. È accaduto alle 8.40 quando cinque manifestanti che si sono dichiarati appartenenti al gruppo ‘Ultima generazione’ sono entrati nella carreggiata mostrando striscioni e sedendosi sulla sede stradale interrompendo quindi il traffico. Ne sono seguiti alcuni minuti concitati con gli automobilisti inferociti, anche per l’ora estremamente delicata dell’ingresso nella metropoli, ma il tutto non è durato più di dieci minuti, il tempo di arrivo della prima pattuglia della stradale che li ha spostati di peso, identificandoli. Ora rischiano una denuncia.