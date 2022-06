Sono 123.229 chilometri quadrati, metro più metro meno. Questa è la dimensione dell’area che Vladimir Putin vorrebbe togliere all’Ucraina e annettere alla Russia, area che coincide con le operazioni ancora in corso, compresa Severodonesk. Una zona ampia un quinto del territorio ucraino, che includerebbe le già occupate Crimea, Donetsk e Luhansk e l’ampia fascia costiera che collega le due aree, compresa Mariupol completamente distrutta. Un blogger ucraino col pallino della cartografia l’ha circoscritta e poi presa e sovrapposta ad alcuni paesi europei per far capire agli “alleati” dell’Ucraina a che cosa chiede di rinunciare l’occupante di Mosca. Tra le prima è l’Italia, la cui sovrapposizione delle aree occupate restituisce un territorio grande come metà del Paese, partendo dalla Sicilia e arrivando fino a Firenze-San Marino. Alex Bokoch a questo punto posta su Facebook e Twitter il risultato del suo esperimento e provocatoriamente scrive: “Alcuni dicono che l’Ucraina deve cedere i territori occupati dalla Russia. Direbbero lo stesso se parlassimo di metà dell’Inghilterra e dell’Italia, 1/3 della Germania?”. Più esplicito ancora su Instagram: “Per i miei amici europei! Tenete a mente quest’area dell’Ucraina che è stata occupata già dalla Russia, quando ascoltate le dichiarazioni dei vostri politici”.

Some people say that Ukraine must cede territories occupied by Russia. Would they say the same if we were talking about half of England and Italy, 1/3 of Germany?

Il messaggio è stato rilanciato sui social e la mappa è diventata virale. Alcuni siti d’informazione hanno provato a verificare l’esattezza delle proporzioni. Lo ha fatto Meduza, ad esempio, rilevando che Bokoch non ha specificato la fonte dei dati della mappa o se ha creato le mappe lui stesso. Varie mappe del territorio ucraino controllato dalla Russia sono state pubblicate dai media ucraini e russi , nonché dall’Istituto per lo studio della guerra e dall’intelligence della difesa del Regno Unito . Il Ministero delle Politiche Sociali ucraino mantiene anche una mappa delle aree sotto l’occupazione russa e in cui si svolgono combattimenti attivi. Con ogni probabilità, il cartografo ha calcolato quest’area tracciando la prima linea su Google Maps, facendo l0 stesso Muduza è arrivato a una cifra ancora più grande: 143.886 chilometri quadrati (55.554 miglia quadrate). Che equivale a circa il 24% del territorio sovrano dell’Ucraina.

Anche in Italia c’è chi ha preso molto sul serio la comparazione. L’edizione italiana di Maschable ad esempio ha provato a verificare se i numeri di Bokoch tornano. “Effettivamente – si legge – i conteggi fatti dal ragazzo corrispondono a quelli dei confronti con altre zone, Italia compresa. Se tirassimo una riga sopra Firenze e, in giù, da una delle estremità, in basso fino a Santa Maria di Leuca, costeggiando Adriatico e Ionio, potremmo lasciare fuori giusto il Parco Nazionale dell’Aspromonte per risalire il Tirreno fino a Firenze e coprire, più o meno, i 123.000 km quadrati citati all’inizio”. Con un’avvertenza: ad ogni modo l’effettiva area occupata dai russi potrebbe crescere ulteriormente come dimostra la cartina della BBC aggiornata in tempo reale.