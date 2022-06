È iniziata come una cena per festeggiare la prima comunione celebrata in chiesa. Si è conclusa con una multa e un ristorante in subbuglio. In mezzo, una rissa scatenata per eccessiva gelosia e un tasso alcolemico elevato. Il tutto è avvenuto in un locale di Siena la sera del 29 maggio. La famiglia ha deciso di andare a mangiare in un locale per festeggiare. Ma, complice l’abuso di sostanze alcoliche, gli animi si sono scaldati e un uomo del gruppo ha preso di mira la propria compagna con una plateale scenata di gelosia.

Notando quello che stava accadendo, i parenti e alcuni commensali sono intervenuti per calmarlo, ottenendo l’effetto opposto. Ne è nata una rissa durante la quale sono stati rotti bicchieri e bottiglie e sono stati ribaltati i tavolini del ristorante. Alla fine, si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine che hanno ripristinato l’ordine e riportato la calma. L’individuo che ha dato il via al parapiglia dovrà ora vedersela con il pagamento di una sanzione pecuniaria salata.