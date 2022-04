Ospite della puntata del 28 aprile di Pomeriggio 5, Alex Belli ha voluto dire la sua sulla fine della storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, in quanto anche lui concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Alex non crede che la loro relazione sia stata orchestrata e aggiunge anche dei dettagli: “I loro problemi non erano di questi giorni, venivano da lontano“. E ancora: “Lulù era da me quel giorno dove litigavano, ho scattato le 3 sorelle da me in studio (l’attore fa anche il fotografo, ndr). Il problema è una cosa sola: il Grande Fratello è bello perché è una bolla surreale, una realtà parallela. La prova del 9 è fuori“. Leggi Anche Monica Contrafatto commenta la fine della storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: “Strano, lui era così innamorato…”

Belli è molto vicino sia alla principessa che a Manuel e racconta di aver sentito anche Franco Bortuzzo, il papà del campione di nuoto, secondo molti la causa reale della rottura tra i due: “Vivevano nella stessa casa, lui li ha lasciati vivere”. Anche Eva Grimaldi, ospite in studio da Barbara D’Urso, non crede alla finzione del loro amore. L’attrice ha vissuto nella casa del Grande Fratello Vip per 3 settimane ed è convinta del legame che si era creato: “Ho visto Manuel e Lulù molto innamorati. Non posso pensare che la loro storia sia nata perché lei voleva un po’ di luce”.