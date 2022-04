“In questo mese dal termine del GF Vip abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate“. Inizia così la Instagram story pubblicata da Manuel Bortuzzo ieri 25 aprile. Lo sportivo ha annunciato la fine della relazione con Lulù Selassié, conosciuta nella Casa di Cinecittà. L’ex gieffino poi ha spiegato: “Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulù ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del GF rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale“. A stretto giro è arrivata anche la conferma da parte di Lulù, che sempre via social ha commentato: “Purtroppo questa notizia è vera. Non era questo il programma della nostra relazione. Non è colpa mia, né di Manu ma di terze persone che si sono messe in mezzo. Hanno cercato di metterci contro, ovviamente non persone della mia famiglia”. A chi si stava riferendo la Princess?

I due si erano conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip lo scorso settembre, quando era iniziata la sesta edizione del programma. Alla conduzione Alfonso Signorini mentre le opinioniste sono state Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Tra Bortuzzo e Selassié è nato subito un certo feeling, anche se inizialmente era più la Princess a cercare il nuotatore. Conoscendosi meglio, poi, è scoccata la scintilla. Lulù è rimasta nella Casa per 183 giorni, ovvero fino al giorno della finale (vinta dalla sorella Jessica), mentre Bortuzzo si è ritirato al 134esimo giorno. Ma la sua vita sfida l’ha vinta lo stesso. Il 22enne, ferito a Roma da un colpo di pistola alla schiena che lo costringe dal 2019 a vivere sulla sedia a rotelle, ha portato nel reality il tema della disabilità. Senza retorica. Anzi, con estrema naturalezza e leggerezza. Lo stesso Bortuzzo, parlando con i coinquilini del tragico incidente, aveva commentato: “Ne La Casa di Carta si prendono mille proiettili e sono ancora vivi. Io mezzo proiettile e sono morto praticamente”, le sue parole. Ironico, divertente, mai volgare: così Bortuzzo è entrato nel cuore dei fan del reality di Canale 5. Loro, di certo, non lo lasceranno mai.