Con un comunicato ANSA, Manuel Bortuzzo ha comunicato la fine della relazione con Lulù Selassiè: “Quella della Casa del GF rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale”. A distanza di poche ore, arriva, direttamente dalle stories di Instagram, la risposta della Principessa Lulù, che scrive: “Avrei tanto voluto evitare di arrivare fino a questo punto, ma sono costretta a farlo per tutelare me stessa e la mia famiglia”.

Nei giorni scorsi si era vociferato di un rapporto burrascoso tra Lulù e il padre di Manuel, confermato dalla stessa Principessa: “È facile dare la colpa a me per esserci lasciati, ma purtroppo no, non è per colpa del mio carattere. Sin da quando ero all’interno della casa il padre di lui non ha mai mostrato simpatia e speso belle parole nei miei confronti, ma mi aspettavo che le cose nella vita reale sarebbero cambiate. Non è vero che io e mia sorella Clary siamo state unfollowate dal signor Franco, la realtà è che siamo state noi a bloccarlo su Instagram, per certi motivi che non voglio esternare”. Nelle parole di Lulù c’è anche tanta delusione per Manuel, che ha deciso di chiudere la storia con un comunicato stampa, scegliendo di rendere pubblica la questione: “Con Manuel si chiude un capitolo importante della mia vita e mi dispiace averlo scoperto ufficialmente come voi in maniera pubblica con un comunicato, mi ha fatto tanto male. Ma una cosa non riuscirò mai a fare: ferirlo. È l’ultima cosa che voglio“. La Selassié non perde la sua positività e promette che farà di tutto per rialzarsi, ancora più forte: “Proverò ad andare avanti. Si chiude una porta, si apre un portone“.