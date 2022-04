Vendesi casa splendida con tre camere da letto, una piscina, una vasca idromassaggio, un grande patio e l’ex marito dentro. Crystal Ball ha deciso di cambiare vita e per farlo non c’è niente di meglio che sbarazzarsi della villa e dell’ex, Richard, in un colpo solo. Stando al New York Post, dopo 7 anni (alla fine dovremo credere alla famigerata ‘crisi del settimo anno’) Bell e il marito si sono lasciati. Uno pensa, sarà finita malissimo. E invece no: la ex coppia è ancora in affari insieme ma lui vorrebbe continuare a vivere nella villa di Panama City Beach. Quindi che si fa? Si mette in vendita il tutto a 669.000 dollari ma si propone uno sconto se uno si “accolla” pure Richard. Che, per altro, viene descritto come se fosse anche lui una parte “immobiliare”: “Calvo, come le aquile che svettano nel cielo sopra S. Lagoon a pochi passi dall’enorme vialetto. Le orecchie extra large capteranno ogni scricchiolio assicurando una veloce spruzzata di lubrificante ai nuovi dispositivi. Il grande naso coglierà qualsiasi odore prima ancora che tu pensi di portare la spazzatura fuori dalla splendida porta d’ingresso”. Favoloso no? Perché “il nostro” si rende pure utile in casa, stando a quanto afferma la ex moglie. Lei, Crystal, si diverte molto e dice che non è così insolito vendere proprietà con l’inquilino. Le foto? Imperdibili ( Facebook – Zillow Gone Wild).