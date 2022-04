Un 29enne di Cagliari è stato arrestato dalla Polizia Postale del capoluogo sardo per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Gli investigatori hanno scoperto che l’uomo condivideva e scambiava tramite la messaggistica di un social network poco noto foto e video – catalogate in categorie specifiche – di abusi su bambini dai 3 ai 12 anni. Oltre ai contenuti audiovisivi, sono stati sequestrati un telefono cellulare e la copia dei file su un cloud in cui venivano salvati.