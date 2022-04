Un breve video pubblicato sul canale ufficiale del ministero della Difesa ucraino ritrae il presidente Zelensky mentre, con voce roca e apparentemente trascinata, pronuncia alcune parole la mattina del giorno di Pasqua. L’atteggiamento ha scatenato polemiche e interpretazioni. Nei commenti al video in molti si domandano se il presidente ucraino sia ubriaco o solo molto stanco e stressato. Il video è stato pubblicato nelle primissime ore del mattino del 17 aprile, il che dà credito all’ipotesi della stanchezza. Le parole, ad ogni modo, non sembrano quelle di un ubriaco. Il presidente, infatti, inquadrando alcuni oggetti presenti nella sua stanza, dice: “52 giorni. Lavoriamo, amiamo (inquadrando la foto della famiglia), ringraziamo (inquadrando la statua donatagli da Johnson), siamo orgogliosi (inquadrando la bandiera). Vinceremo (alzando il pugno)”. Fin dall’inizio della guerra, nonostante le offerte e i diversi tentativi di assassinarlo, il presidente Volodymyr Zelensky ha rifiutato di lasciare il Paese. Nelle settimane scorse, alcuni video deep fake sono stati pubblicati allo scopo di lederne l’immagine in patria e fuori.