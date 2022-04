Bandiera bianca tra il principe Harry, Meghan e la regina Elisabetta? Così fanno sperare le prime pagine dei tabloid inglesi che, nelle scorse ore, hanno riportato i dettagli di un incontro top secret a Windsor. “Il principe Harry e Meghan Markle visitano segretamente la regina e il principe Carlo”, dopo aver snobbato il memoriale del duca di Edimburgo”, scrive su Twitter il Sun. Il disappunto della regina dopo la mancata partecipazione del nipote prediletto, Harry, alla commemorazione del marito Filippo è cosa nota: da allora i rapporti sarebbero stati sempre più tesi, tanto da convincere i duchi di Sussex a fare un passo verso la famiglia reale e a tentare di ricucire i rapporti. Harry e Meghan, che mancano dal Regno Unito da marzo 2020, si sono fermati a “casa”, prima di proseguire verso l’Aia, in Olanda, dove assisteranno agli Invictus Games, un evento sportivo che prevede la competizione tra veterani di guerra diventati disabili in servizio. Partite le scommesse anche sulla loro presenza a giugno: dal 2 al 5, infatti, ci saranno i festeggiamenti ufficiali per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, 70 anni di regno, onorati con parate, messe di ringraziamento e concerti con star internazionali.

Nonostante i tentativi di pace, stando al The Sun, i rapporti potrebbero subire presto nuove fratture. A maggio, infatti, uscirà un libro scritto da Angela Kelly, assistente e confidente della Regina, che potrebbe contenere dettagli piccanti sulle dinamiche familiari. Una mossa preventiva, secondo molti, in vista dell’uscita di un altro libro attesissimo: l’autobiografia di Harry in arrivo il prossimo autunno.