Si è masturbato con molta intensità, tanto da riportare uno pneumomediastino spontaneo con enfisema sottocutaneo. Di cosa di tratta? Detto anche enfisema mediastinico, è causato dalla rottura della parete alveolare con conseguente fuoriuscita di aria che, scollando i tessuti circostanti, raggiunge il mediastino (parte mediana del torace). Sono descritti in letteratura alcuni fattori di rischio considerati predisponenti per la comparsa del pneumomediastino spontaneo, per esempio gli sforzi fisici intensi, gli accessi di tosse, le crisi asmatiche, il vomito prolungato, il rapido aumento della pressione endoaddominale. La storia: un 20enne svizzero è arrivato all’ospedale cantonale della città di Winterthur in crisi respiratoria. Lì, dopo una diagnosi di pneumomediastino spontaneo, quindi aria fuoriscita dai polmoni e diffusa nella cavità toracica, è stato ricoverato in terapia intensiva. Un buon decorso ha permesso lo spostamento in reparto regolare e le dimissioni della struttura ospedaliera in pochi giorni. Ma il caso è stato descritto della rivista scientifica Radiology Case Reports con il titolo di “Spontaneous pneumomediastinum and subcutaneous emphysema after masturbation” . Nikola Rajic e Christian Schandl, i medici dell’ospedale cantonale di Winterthur, hanno spiegato che il ventenne è arrivato con una rottura del tessuto alveolare: da lì la perdita d’aria nella cavità toracica e il trattamnto con l’ossigeno.