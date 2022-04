Archiviata (forse) la love story con Vera Miales, per Amedeo Goria è tempo di un nuovo amore, quello con la 24enne Deola Godini. A paparazzare i due, Novella2000. Lei è un volto Sky: i due sono stati fotografati in un ristorante milanese, intenti a scambiarsi effusioni. Il giornalista ed ex concorrente del Grande Fratello avrà dimenticato la Miales? Lei ha appena partecipato a La Pupa e il Secchione. Goria ha parlato della nuova “amica speciale” a Pomeriggio 5: “Deola l’ho conosciuta dopo uno spettacolo di mia figlia Guenda: era a Milano e ci siamo visti.” Deola, 44 anni anni meno del giornalista, è nata a Treviso e ha cominciato la sua carriera come modella. Su Novella 2000, a firma di Roberto Alessi, si legge: “Lui è andato in uno dei ristoranti più rinomati di Milano, dove ci sono fior fior di paparazzi. Ha scelto lei il ristorante e ha scelto bene… Lei conosce bene Maria Teresa Ruta e ha lavorato con lei anche a Sanremo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ???????????????????? ???????????? ???????????????????????? (@deolagod)