I fan delle Spice Girls salteranno dalle sedie: la band britannica nata nel 1994 a Londra potrebbe riunirsi. L’occasione speciale è quella del Giubileo di Platino della regina Elisabetta, in programma il prossimo 4 giugno. “I capi della Bbc sono determinati a organizzare uno spettacolo da ricordare e quale band è più iconica delle Spice Girls? L’invito è stato fatto e ora è nelle mani delle ragazze”, ha raccontato una fonte al Sun, che poi ha affermato che il gruppo vorrebbe ‘recuperare’ l’assenza al Giubileo di Diamante 2012 al quale Melanie C, Victoria, Geri, Emma e Melanie B e non avevano preso parte a causa di alcuni impegni di lavoro pregressi.

Nel 2019, invece, il gruppo aveva organizzato un iconico tour al quale però non partecipò Victoria Beckham, a causa di impegnati relativi alla sua attività di moda. Adesso sono pronte per il grande ritorno tutte insieme? Secondo molti, sarà difficile dire di no alla Sovrana 95enne che proprio in questi giorni sta affrontando un’altra dura prova: quella del Covid. L’annuncio è arrivato il 20 febbraio scorso: Elisabetta II ha lievi sintomi simili al raffreddore e al momento si trova in isolamento nel castello di Windsor.