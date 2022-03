Il clima tra il principe Harry e il resto della famiglia reale inglese è sempre più teso. Come riportato dal Daily Mail infatti, il duca di Sussex e la moglie Meghan Markle non parteciperanno alla commemorazione del principe Filippo prevista per il 29 marzo prossimo nell’abbazia di Westminster. Pare che il motivo sia una “questione di sicurezza”, che – secondo i tabloid inglesi – striderebbe molto con il viaggio di Harry previsto in Olanda per gli Invictus Games, ad aprile.

Forse questo particolare potrebbe essere spiegato dalla battaglia legale in corso tra Harry e le autorità del Regno Unito? All’inizio di quest’anno, il nipote di Elisabetta II ha presentato ricorso in tribunale contro il governo dopo che gli era stato detto che non avrebbe ricevuto lo “stesso grado” di sicurezza personale qualora avesse visitato il Regno Unito. Questo nonostante lo stesso Harry – che ormai vive negli States – si fosse offerto di pagare personalmente la security. Questo ha spinto gli avvocati del Duca a dichiarare che Harry non si sarebbe “sentito al sicuro” in Gran Bretagna senza la protezione degli ufficiali di Scotland Yard, che offrirebbero una protezione superiore alle guardie del corpo assunte privatamente. Questo episodio, ancora non risolto, ha lasciato una ferita che difficilmente si rimarginerà. La distanza tra il Duca e la Regina sembra ormai sempre più evidente: cosa accadrà per le celebrazioni del Giubileo della Sovrana?