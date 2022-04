È morta questa mattina una donna di 76 anni che ieri era trovata e soccorsa nel parco del Drago a Ostia, sul litorale di Roma: l’anziana presentava un edema cerebrale e diverse fratture a vertebre e costole. La 76enne era stata poi portata all’ospedale Grassi in gravi condizioni di salute. Secondo quanto riportato dal Corriere, la 76enne è stata poi nuovamente trasferita, in coma farmacologico, nella terapia intensiva del San Camillo, dove è deceduta.

Un testimone ha riferito che la donna stava portando il cane a spasso al parco del Drago, passando in via Sarnico, quando ad un certo punto si sarebbe accasciata a terra: i poliziotti del decimo distretto del lido, che svolgono le indagini, stanno ascoltando alcuni testimoni e altre persone presenti nel parco quando è avvenuto il fatto. In base ad una prima ricostruzione dei fatti, si ipotizza che le ferite possano essere riconducibili alla caduta. La polizia però non sta escludendo alcuna pista e gli accertamenti sono tutt’ora in corso: le ferite riportate sul corpo della donna avrebbero insospettito gli investigatori, che hanno deciso di approfondire il caso.