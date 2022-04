“Putin criminale di guerra? Saranno coloro che devono indagare a dirlo, non tocca a noi. Certamente quello che è successo in Ucraina sono crimini di guerra, biosgna sapere quanto autorizzati, quanto tollerati o quanto ignorati”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, rispondendo alle domande de ilfattoquotidiano.it a margine del convegno di Forza Italia in corso a Roma. In attesa dell’intervento di Berlusconi, il sottosegretario Giorgio Mulè ha negato qualsiasi imbarazzo nel partito: “Berlusconi non ha mai nominato Putin? Non c’è alcun problema interno, noi con i fatti dimostriamo la nostra totale adesione a quello che sta facendo l’Ucraina e l’Europa”