“Faremo di tutto per aiutare l’Ucraina a compiere i passi necessari per l’adesione all’Ue. Sono qui con i miei amici. Rappresentiamo l’Unione Europea, ma il mondo intero è con voi”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parlando con i cronisti durante la sua visita a Bucha, città martoriata dal conflitto e luogo del massacro di civili svelato nei giorni scorsi. “Non è solo l’Unione Europea – ha aggiunto – Sono con voi i nostri amici americani e il G7. Sono con voi tutti canadesi, il Regno Unito, più di 40 paesi si sono allineati alle sanzioni. Ora, voglio dire una cosa faremo di tutto per supportarvi. Il mondo intero sta sostenendo in questa lotta esistenziale contro l’aggressore