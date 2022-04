“Sono sotto choc. Non credevo sarebbe mai arrivato questo giorno. Anni e anni della nostra vita sono stati distrutti, ma oggi ci siamo. E le persone che ne sono stati la causa, i responsabili, sono stati condannati. Abbiamo vinto su tutto Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi, dopo la sentenza di primo grado del ‘processo depistaggi’ che ha portato alle condanne di o ”. Queste le parole disorella di, dopo la sentenza di primo grado del ‘ tto appartenenti all’Arma dei Carabinieri per aver messo in atto depistaggi nelle indagini sulla morte del geometra romano, alterando o facendo sparire documenti di servizio dopo il decesso.

Agli imputati, a seconda delle posizioni, erano contestati i reati di falso, favoreggiamento, omessa denuncia e calunnia. Il giudice monocratico di Roma Roberto Nespeca ha inflitto, in particolare, cinque anni al generale Alessandro Casarsa – ex comandante del corpo dei corazzieri e all’epoca dei fatti a capo del Gruppo carabinieri Roma – e un anno e tre mesi al colonnello Lorenzo Sabatino, ai tempi comandante del Nucleo operativo di Roma. Un anno e tre mesi anche all’appuntato Francesco Di Sano, in servizio nella caserma di Tor Sapienza quando vi arrivò il 31enne romano, quattro anni a Francesco Cavallo, all’epoca dei fatti capo ufficio del comando del Gruppo carabinieri Roma, quattro anni al maggiore Luciano Soligo, ex comandante della compagnia Talenti Montesacro, un anno e nove mesi a Massimiliano Colombo Labriola, ex comandante della stazione di Tor Sapienza, un anno e nove mesi al capitano Tiziano Testarmata, ex comandante della quarta sezione del Nucleo investigativo, e due anni e mezzo al carabiniere Luca De Cianni.

“È stato confermato che l’anima nera del caso Cucchi è il generale Casarsa”, ha dichiarato Fabio Anselmo, il legale della famiglia della vittima, dopo la sentenza. “Tutto quello che hanno scritto su Stefano Cucchi “tossicodipendente, anoressico, sieropositivo” e tutto quello che hanno scritto sulla famiglia è falso. È il momento che si prenda le proprie responsabilità chiunque vada contro questa sentenza e quella pronunciata dalla Cassazione lunedì. Perché chiunque avrà il coraggio di affermare che Stefano Cucchi aveva qualsiasi patologia, che era un tossicodipendente, che era anoressico o sieropositivo, commette un reato di diffamazione perché quelle relazioni di servizio, che hanno gettato tanto fango sulla famiglia Cucchi, per 12 anni, e che hanno ucciso lentamente Rita Calore e Giovanni Cucchi (la madre e il padre di Stefano, ndr), sentendosele ripetere sui giornali, ogni giorno, e hanno logorato la vita di Ilaria, sono false, studiate a tavolino”.

“Mi sento addosso tutta la fatica di questi anni interminabili, le battaglie fatte contro i mulini a vento, tutte le volte che ho temuto di non farcela, di essere schiacciata da tutto questo”, ha aggiunto Ilaria Cucchi. E ancora: “Ma ora possiamo dire che abbiamo vinto, perché i responsabili della sua morte sono in galera. E oggi chi ha distrutto la mia vita e dei miei genitori, venendo in questi mesi in questa stessa Aula a guardarci dall’alto in basso, con quella sensazione di impunità, è stato condannato. Oggi un Paese più giusto? La sensazione è questa, ha vinto anche lo Stato”.