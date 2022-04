Gira tra gli scaffali, poi accanto alle casse e, alla fine, esce e torna a casa. Un cavallo è entrato in un supermercato a Ittiri, in provincia di Sassari, spaventando le persone presenti. L’animale, abituato alla presenza dell’uomo, non ha mostrato atteggiamenti pericolosi. Tutt’altro: dopo una “passeggiata” all’interno del supermercato, è uscito ed è tornato dal proprietario. Secondo l’Unione Sarda, appartiene a un giovane allevatore della zona.

Video Twitter/Mago Sagazzu