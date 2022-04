Un viaggio intorno al mondo per scoprire e catturare con gli occhi quante più bellezze possibili prima di perdere la vista. È quanto sta facendo una famiglia canadese. A tre dei quattro figli di Edith Lemay e Sébastian Pelletier è stata infatti diagnosticata la retinite pigmentosa, una malattia degenerativa che porta alla cecità.

La famiglia ha così deciso di far vedere ai bambini “il mondo” prima della degenerazione. Partiti da Montreal, in Quebec, circa due settimane fa, dopo aver ritardato la partenza causa Covid, come riporta il Guardian, i sei sono arrivati in Namibia. Il piano prevede poi di spostarsi dallo Zambia alla Tanzania e quindi, se la situazione lo permetterà, in Turchia e in Mongolia.

Nonostante nessuno in famiglia sia cieco, entrambi i genitori sono portatori di una mutazione genetica recessiva responsabile della retinite pigmentosa. Da qui la malattia, finora diagnosticata a tre dei quattro figli. Il quarto non ha ancora manifestato tipici sintomi, come la difficoltà a vedere oggetti di notte, e quindi non è stato testato.

Viaggiare in sei, con quattro bambini non è semplice, ha raccontato il padre. Ma l’eccitazione dei bambini è tanta.