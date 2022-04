Il viaggio per raggiungere Borodyanka, villaggio situato nella regione di Kiev, in Ucraina, dove il numero delle vittime civili causate dall’attacco russo potrebbe essere, secondo le prime informazioni, anche superiore a quello di Bucha. Un percorso non facile: il ponte di collegamento è stato distrutto e bisogna passare dalla strada dissestata in mezzo alla foresta. All’arrivo in città, i danni e la devastazione causati dalla guerra sono evidenti.