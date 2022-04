Doveva apparire alla cerimonia degli Oscar, ma alla fine il presidente dell’Ucraina ha mandato un video toccante proiettato durante il gran gala dei Grammy Awards, gli Oscar della musica. “Cosa c’è di più opposto alla musica che il rumore della guerra? Il silenzio delle città in rovina e delle persone uccise. I nostri bambini disegnano razzi in picchiata, non stelle cadenti. Oltre 400 bambini sono stati feriti e 153 bambini sono morti, e non li vedremo mai disegnare. – ha esordito Zelesnky – (…) Sulla nostra terra stiamo combattendo la Russia che porta un silenzio orribile con le sue bombe. Il silenzio della morte. Riempite il silenzio con la vostra musica. Riempitelo, oggi, per raccontare la nostra storia. Dite la verità su questa guerra sui vostri social network e in televisione. Sosteneteci in ogni modo possibile. In qualsiasi modo ma non in silenzio, così arriverà la pace”.

La cerimonia della 64esima edizione si sarebbe dovuta tenere il 31 gennaio a Los Angeles poi è traslocata alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas ieri 3 aprile, a causa dell’impennata dei casi di Omicron. Successo per Anderson Paak e Bruno Mars ossia i Silk Sonic che poetano a casa i premi per Record of the Year e Song of the Year. A Olivia Rodrigo i premi come Best New Artist, Best Pop Solo Performance (“Drivers License”) e Best Pop Vocal Album (“Sour”). Kanye West ha vinto per il Best Rap Song con “Jail”, Lady Gaga e Tony Bennett hanno vinto per il Best Traditional Pop Vocal Album per “Love for Sale”. Jon Batiste con “We Are” ha trionfato come Album of the Year. Assenti i Foo Fighters, in lutto per la scomparsa del loro batterista Taylor Hawkins, ma la band ha vinto ben tre premi Best Rock Performance (“Making a Fire”), Best Rock Song (“Waiting on a War”) e Best Rock Album (“Medicine at Midnight”). Poprio ad Hawkins Billie Eilish ha dedicato l’esibizione dal vivo su “Happier Than Ever”. Infine Lady Gaga stregato tutti con “Love for Sale” e “Do I Love You?”.