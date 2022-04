“Viaggiare in tutto il mondo, suonare per 100.000 persone a notte e incontrare centinaia di fan al giorno, le possibilità di contrarre il Covid sono piuttosto alte. Ora ho il Covid, ma ne è valsa decisamente la pena“. Con queste parole Miley Cyrus ha annunciato in un tweet di aver contratto il coronavirus. La cantante ha spiegato che sono stati proprio i suoi impegni di lavoro a esporla al virus ma che, nonostante tutto, “ne è valsa la pena”. Anche se questo la costringerà a saltare la cerimonia dei Grammy Awards e il party di beneficienza di Steven Tyler in programma all’Hollywood Palladium di Los Angeles. “Purtroppo per questo motivo mi perderò il Janie’s Fund, e questa cosa mi rattrista molto perché è un ente di beneficenza molto importante per me e il mio amico Steven Tyler”, ha spiegato la stessa cantante ex star della Disney in un altro tweet “Sto bene, quindi non preoccupatevi per me! Scusa Steven! Dovremo suonare ‘Walk This Way’ un’altra volta!”, ha concluso rassicurando sulle sue condizioni di salute.

Traveling around the world, playin for a 100,000 people a night & meeting hundreds of fans a day the chances of getting Covid are pretty high. I have Covid now but it was definitely worth it. — Miley Cyrus (@MileyCyrus) April 1, 2022