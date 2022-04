Ha abituato i propri follower (26.7 milioni su Instagram) alla ‘perfezione’: make up e vestiti sempre alla moda, anzi la moda la lancia direttamente lei. Adesso, invece, Chiara Ferragni si è mostrata in una veste nuova. Senza trucco, senza filtri e con l’acne in bella vista: ieri 3 aprile, l’imprenditrice digitale ha pubblicato una serie di stories e post sui social parlando a cuore aperto con i suoi followers: “Per la maggior parte della mia vita la mia insicurezza più grande, dal punto di vista fisico, è stata la pelle: ho avuto sfoghi e acne e mostrare la mia pelle in quelle condizioni era complicato”, ha esordito Ferragni, 35 anni il mese prossimo. Poi ha aggiunto: “Negli ultimi sei anni la mia pelle è cambiata e migliorata, grazie a una vita più felice, ad un bilanciamento degli ormoni e all’inositolo (del tutto naturale). Ogni tanto però gli sfoghi tornano, ma va bene. Ho fatto pace con questa situazione”.

“Il giorno in cui siamo stati finalmente dimessi (dall’ospedale dove era ricoverato il marito Fedez per un raro tumore al pancreas, ndr) ho avuto una brutta eruzione cutanea sulla parte destra del mento: colpa dei miei ormoni e di un livello di stress davvero molto alto. Avrei potuto evitare di parlarne e di mostrarlo, ma poi ho pensato: perché non parlarne?”, ha scritto Ferragni in riferimento a quei giorni così difficili per il cantante milanese e tutta la loro famiglia. Infine l’imprenditrice digitale, mamma di Leone e Vittoria, ha concluso: “Dobbiamo normalizzare anche i giorni in cui la nostra pelle è imperfetta e non vivere con la pressione di sentirci sempre perfetti. Nessuno lo è”. Neanche a dirlo, le sue parole sono state molto apprezzate dagli utenti della piattaforma. Prima di lei anche altri volti noti del web e dello spettacolo avevano deciso di lanciare questo tipo di messaggio: da Giulia De Lellis (“Ecco il mio calvario con l’acne”), ad Aurora Ramazzotti ma anche Matilda De Angelis. Così i tanto demonizzati social mostrano un’altra faccia della realtà, probabilmente quella più vera.