“La mia faccia è un campo di fragoline e va bene così”. Matilda De Angelis torna a parlare dell’acne che segna la pelle del suo viso e subito su Instagram diventa virale, con decine di utenti che hanno condiviso story a tema “fragoline”, lanciando con questa metafora un forte messaggio di positività e realtà. L’attrice, in quarantena per il Covid, si sta mostrando al naturale, senza trucco né filtri, incoraggiando tutti ad accettarsi così come si è, perché la bellezza è fatta anche di imperfezioni e, sì, di brufoli.

“Siate gentile con voi stessi. Non sentitevi strani o in difetto – ha scritto Matilda De Angelis, come riferisce Cosmopolitan -. L’accettazione parte da dentro ed è un lavoro lungo e difficile. Tutti e dico TUTTI ci facciamo i conti nella vita. Mentirei se dicessi che sono sempre positiva e riesco sempre ad amarmi per quello che sono. Ci sono giorni in cui non voglio nemmeno andare a lavoro per quanto mi vergogno. Siate pazienti e gentili con voi stessi e con gli altri”. E adesso ricondivide le story di chi ha deciso di seguire il suo esempio mostrando con consapevolezza la propria immagine, perché non è certo l’acne a definire chi siamo.