“Oggi è una buona giornata”. Così Chiara Ferragni in un post pubblicato su Instagram nella tarda mattinata di oggi 31 marzo. Gli occhi le brillano di luce. Il motivo? Il marito Fedez è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da giorni a seguito dell’operazione per un raro tumore endocrino al pancreas. “Tornare a casa per me sarà tornare a vivere”, aveva scritto il cantante lo scorso 29 marzo pubblicando sui social un estratto della videochiamata con il primogenito Leone. Il 32enne ha potuto contare ogni momento sull’affetto dei fan, della famiglia e specialmente sull’amore della moglie Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale gli è stata accanto in ogni momento, recandosi anche più volte all’ospedale San Raffaele di Milano dove il cantante è stato ricoverato e dal quale è stato dimesso oggi 31 marzo. “Per sempre sarà”, aveva scritto sempre lei ieri, a corredo di due scatti abbracciata al marito sul letto d’ospedale. “Grazie per essere la mia roccia sempre”, aveva invece replicato Fedez, nelle stories, dedicando alla moglie dolci parole.

Intervistato da Repubblica, il chirurgo che ha operato Fedez, Massimo Falcioni, aveva spiegato: “Il messaggio da dare è che si tratta di un tipo di tumore che, rispetto all’adenocarcinoma pancreatico, ha fortunatamente maggiori possibilità di cura“. E ancora aveva aggiunto: “Il tumore al pancreas più famoso è l’adenocarcinoma, che purtroppo ha una pessima prognosi ancora oggi. I tumori neuroendocrini del pancreas, invece, sono una minoranza. Ma hanno una prognosi diversa, generalmente migliore. Si hanno migliori possibilità di guarigione con le opportune terapie. Ovviamente, tutto è connesso alla precocità della diagnosi: quanto prima questa avviene, tanto maggiori sono le possibilità di cura. Non è un messaggio ottimista, ma reale”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)