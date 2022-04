Alessandra Celentano, presenza fissa ad Amici, e, in coppia con Rudy Zerbi, rappresentante di una delle squadre del serale dell’edizione 2022, sta facendo discutere sui social per alcune affermazioni andate in onda nella puntata di sabato scorso. Durante uno scambio di battute con Nunzio, ballerino 19enne specializzato in latino americano, la maestra ha voluto scherzare sull’accento del ragazzo originario di Catania, con la frase: “Io lo voglio bene”. Maria De Filippi, accortasi subito della gaffe, ha cercato di rimediare, ma la Celentano, rincarando la dose ha aggiunto: “Parla così perché è siciliano”.

La battuta non è passata indifferente sui social, dove sono apparsi decine di messaggi indignati per l’atteggiamento della maestra. Non è la prima volta che la Celentano scherza sul modo di parlare dell’allievo. Il ballerino, però, ai battibecchi ha voluto rispondere con ironia, registrando per l’insegnante una serie di video tutorial di ballo latino americano, in inglese: “Dice sempre che in italiano non mi capisce, allora parlerò in inglese”.