Hollywood ha dedicato un minuto di silenzio all’Ucraina per puntare l’attenzione sulla guerra. Alla vigilia della cerimonia degli Oscar si era parlato di un intervento video del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma poi è stato passato un messaggio con l’hashtag #standwithukraine: “Mentre per noi il film è un canale importante per esprimere la nostra umanità in tempi di conflitto, la realtà è milioni di famiglie in Ucraina che hanno bisogno di cibo, assistenza medica, acqua potabile, servizi d’emergenza. Le risorse scarseggiano e noi, collettivamente come comunità globale, possiamo fare di più”. Subito prima Mila Kunis, attrice di origine ucraina, aveva presentato il brano Somehow You Do, dal film ‘Four Good Days’, interpretata dalla cantante country Reba McEntire, alludendo all’Ucraina, senza nominarla: “Nelle ultime settimane, il mondo è rimasto scioccato da un’invasione non provocata e da un atto di aggressione”.