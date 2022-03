“Abbiamo tolto le poltrone perché gli sgabelli fanno più giovane, che qui ‘bisogna svecchiarsi’, ha detto qualcuno”. Così Mara Venier si è rivolta a Stefano De Martino durante la puntata di Domenica In andata in onda ieri 27 marzo. Il riferimento, evidentemente, era alle parole che Pierpaolo Pretelli aveva pronunciato qualche settimana fa nello studio di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. Il ragazzo, ex spalla destra di Venier, aveva detto: “Qui (in Mediaset, ndr) c’è un’aria fresca, invece lì (in Rai, ndr) ho fatto da botulino, ho ringiovanito un po’”.

Zia Mara non l’aveva presa bene. Anzi, sul proprio profilo Instagram aveva scritto: “Porello”. Quindi Pretelli si era scusato: “Era una battuta scherzosa, non c’era intenzione di offendere nessuno. Se fosse una battuta venuta male mi scuso, ma ho sempre detto giocosamente di essere il botulino della Rai. Sarò sempre grato a Carlo (Conti, per la partecipazione a Tale e Quale show, ndr) e a Mara”. Sarà stata pure una battuta, ma a Mara Venier non è andata proprio giù. A smorzare la tensione ci ha pensato De Martino, che ha concluso il siparietto dicendo: “Non c’è bisogno di svecchiare, non ne sentiamo l’esigenza”.