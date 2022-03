Fedez, ricoverato in ospedale dopo l’operazione al pancreas, ha ricevuto un cartellone dai bambini e dalle bambine del reparto di pediatria: “Ti siamo vicini – hanno scritto – in questo momento di difficoltà, riconosciamo il bene che hai fatto per tutti noi”. Lo stesso cantante ha mostrato sui social il biglietto colorato, corredato da una serie di cuori, con le firme dei piccoli degenti.