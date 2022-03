Una lunga e divertente intervista quella che ha visto protagonista Stefano De Martino a Domenica In. Tra l’ex ballerino di Amici e la conduttrice di Rai 1 c’è sempre stato un bel rapporto: “Sono sereno, felice e contento”, si è confidato De Martino. Poi, parlando del figlio Santiago (nato 9 anni fa dall’amore con Belén Rodríguez), ha detto: “È la cosa più preziosa della mia vita, nessuno ti insegna come essere padre ma è un’esperienza unica. Poi lui guarda tutto, ci starà guardando anche adesso”. “Ah sì? È con la mamma immagino. Ciao Belén, non ti vedo da tanto e vorrei vederti. Che poi anche tu non la vedi da tanto…“, è intervenuta Venier cercando di fare chiarezza sul presunto ritorno di fiamma tra i due. “No, ci vediamo spessissimo. Certo”, ha replicato lui.

“Beh certo, con un bambino come si fa?”, ha aggiunto la padrona di casa. “E quindi?”, la risposta imbarazzata del conduttore di Stasera Tutto È Possibile. La conduttrice non è riuscita a trattenere le risate: “Guardiamo il filmato va”, ha concluso lei. Nessuna conferma o smentita dunque sulla relazione con la showgirl argentina, da sempre tormentata: il fidanzamento, il matrimonio, il riavvicinamento e poi di nuovo la separazione. In che rapporti sono adesso De Martino e Rodriguez? Non è dato saperlo.