“Lei quando parla offende, deve misurare le parole e vede che non succede nulla”. Così una donna si è rivolta a don Maurizio Patricello, durante un incontro organizzato nella chiesa di San Paolo Apostolo di Caivano, in provincia di Napoli, in occasione della visita di lunedì 21 marzo di Giuseppe Conte. L’ex premier ha voluto incontrare il prete anticamorra per manifestargli la solidarietà dopo la bomba carta scoppiata esplosa davanti alla sua parrocchia. La donna si è avvicinata al prete noto per le sue battaglie contro i clan, e ha chiesto di prendere la parola. “Non deve giudicare e condannare i camorristi, la Chiesa deve essergli vicina – ha detto, contestandolo – Il giorno in cui misurerà le parole, non succederà nulla” ha poi aggiunto. Frasi che hanno innescato le proteste dei presenti e anche del capo dei 5 stelle. “Lei sta dicendo una cosa grave – ha replicato Conte – Lei sta dicendo a don Patricello che deve misurare le parole. È una minaccia mafiosa e la sta facendo davanti alle telecamere. Chi l’ha mandata?”. Dopo lo scontro molto acceso, la donna è stata allontanata dalla chiesa e identificata dalla polizia

video concesso da www.ilgiornaledicaivano.it