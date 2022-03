Guerra in Ucraina Kiev non dorme più: la città trasformata in un grande cratere Centro commerciale distrutto – Almeno otto vittime, i soldati non fanno avvicinare nessuno. Mosca fornisce la sua versione: era un deposito per custodire esplosivi Di Stefano Citati

Daniel Ellsberg “È una vergogna che Biden persegua ancora Assange” L’eroe dei Pentagon Papers: “Il presidente potrebbe chiudere il caso in ogni momento, nel giro di un’ora” Di Stefania Maurizi

Negoziato al palo Gli Usa all’Ue: più impegno. Stavolta sentono anche Draghi Gli States vogliono più impegno da parte dell’Europa in Ucraina. Più armi, più coordinamento nei rapporti con la Cina, nuove sanzioni. Per questo Joe Biden ieri pomeriggio ha avuto una nuova call (durata un’ora) con il Presidente francese, Macron, il premier inglese Johnson e il Cancelliere tedesco, Scholtz, alla quale stavolta ha partecipato pure Mario […] Di Wanda Marra

Un’impiegata accusa Choc a San Marino: “Il capo dello Stato mi ha molestata” Molestie sessuali nei confronti di un’impiegata di Palazzo Pubblico: questa l’accusa mossa al 29enne Giacomo Simoncini, uno dei due Capitani reggenti della Repubblica di San Marino, massime cariche dello Stato. La testata sammarinese L’informazione ha riferito che nei primi giorni di marzo Simoncini avrebbe convocato la donna nel suo ufficio, sostenendo di avere un problema […] Di Stefano Baudino

“Stuprata la madre” Rapinato e abusato a 17 anni a Roma: fermati 2 coetanei Ha 17 anni. Ha vissuto una notte da “Arancia meccanica” alla periferia di Roma, rapinato e violentato da due 17enni tunisini per i quali la Procura dei minori ha chiesto la convalida dell’arresto, che lo avrebbero costretto a portarli a casa dove avrebbero molestato anche sua madre. Il fatto è accaduto nella notte tra sabato […] Di RQuotidiano

Arrestati quattro agenti Secondigliano, spaccio in carcere: 26 indagati Una piazza di spaccio gestita da detenuti nel carcere di Secondigliano. Sono 26 gli indagati ai quali è stata notificata l’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda di Napoli. I 26 sono ritenuti indiziati, a vario titolo, di associazione finalizzata allo spaccio di droga e corruzione per commettere atti contrari […] Di RQuotidiano

Massimo Galli “Il messaggio ‘liberi tutti’ è pericoloso: c’è l’incognita autunno” Il professor Massimo Galli, ex direttore dell’Infettivologia dell’ospedale Sacco di Milano, è critico: “C’è una ripresa dei contagi perché è passata la voce ‘tutti liberi’. Non credo che avremo problemi seri perché abbiamo molti vaccinati, Omicron nella maggioranza dei casi non comporta malattia grave e fa da boost anche ai non vaccinati. Cosa succederà in […] Di Alessandro Mantovani

Strategic Compass Contingente pronto. L’ok a 5 mila soldati della Ue Il Consiglio europeo ha formalmente approvato lo Strategic Compass, la cosiddetta bussola strategica, “in un momento in cui siamo testimoni del ritorno della guerra in Europa”, si tratta del piano per rafforzare la sicurezza dell’Unione europea e la politica di Difesa entro il 2030. Attraverso la bussola strategica, l’Ue prevede di rafforzare la capacità di […] Di RQuotidiano

Le motivazioni “Storari assolto: non doveva dare i verbali di Amara a Davigo, ma fu errore scusabile” Fu un errore. Ma scusabile. E soprattutto: avvenuto con esclusivi intenti istituzionali. È questa in sintesi la motivazione con cui il pm Paolo Storari è stato assolto dall’accusa di rivelazione del segreto d’ufficio per aver consegnato all’ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo, nell’aprile 2020, una copia dei verbali di Piero Amara sulla presunta “loggia Ungheria”. […] Di A. Mass.

Relazione in plenum “La libertà dei pm è a rischio”: il Csm boccia il bavaglio No al bavaglio, ovvero al divieto per i pm di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie alla stampa sull’attività giudiziaria del loro ufficio. È “palesemente irrazionale e in contrasto con il diritto di manifestazione del pensiero dei magistrati”. A lanciare l’allarme è il plenum del Csm con un emendamento al parere sulla riforma Cartabia proposto dai […] Di RQuotidiano

Da Napoli a Firenze L’Italia in piazza con Libera contro le cosche: “L’antimafia non è più una priorità politica” Iriflettori erano accesi a Napoli, con la presenza in piazza del Plebiscito di don Luigi Ciotti, Roberto Fico e Giuseppe Conte, e Sandro Ruotolo a rimarcare la scelta del capoluogo campano come sede della 27ª manifestazione nazionale di Libera in memoria delle vittime delle mafie: “Scelta giusta, qui si sta vivendo l’emergenza criminale, e ora […] Di Vin. Iur.

Roma, col rito abbreviato Assalto a Cgil, chieste condanne fino a 8 anni Ebbero “un ruolo attivo e primario” nel blitz alla sede della Cgil avvenuto il 9 ottobre a Roma nell’ambito di una manifestazione contro il green pass. La Procura ha chiesto condanne tra gli 8 e i 6 anni e mezzo per 6 indagati con le accuse di devastazione e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta […] Di RQuotidiano

Il leader M5S in visita Conte a Caivano: “Chi minaccia Don Patriciello va arrestato” A Caivano c’è un prete minacciato dai clan, don Maurizio Patriciello. Predica nel parco Verde, il fortino di case popolari infestato dallo spaccio di droga delle famiglie Sautto e Fucito, e ha preso posizione contro la faida in corso alla 167 di Arzano. La camorra gli ha presentato il conto con una bomba carta davanti […] Di Vincenzo Iurillo

Approfittano dell’ucraina L’altra guerra contro giustizia Conflitti veri o fasulli – Quello in atto tra i politici e la magistratura non ci sarebbe se solo i primi delinquessero un po’ meno. Vieterei che i giudici, lasciata la toga, entrino in politica. E kaputt pure le correnti Di Massimo Fini

Messico, freddata in casa Uccisa Rivera Reyes, lottava per gli indigeni Freddata con un colpo di arma da fuoco alla testa. È morta così Patricia Susana Rivera Reyes, avvocatessa messicana specializzata nella difesa dei diritti delle comunità indigene della Baja California. Rivera Reyes, 59 anni, è stata uccisa sabato notte da tre uomini che hanno fatto irruzione nella sua residenza a Terrazas de la Presa, a […] Di RQuotidiano

“Nessuno in salvo” Cina, aereo con 132 passeggeri si schianta nel sud del Paese Un Boeing 737-800 di China Eastern con 132 persone a bordo si è schiantato in una zona montagnosa nel sud del Paese, nella provincia di Guangxi. L’aereo ha perso rapidamente velocità dopo le 7.20 in Italia e ha poi cominciato una discesa a picco. Ieri sera, a diverse ore dall’incidente, non si avevano notizie di […] Di RQuotidiano

In uscita “Cara mamma Melina, senza di te sono vedovo” Il “nostro” Dentello dedica alla madre, morta precocemente di tumore, un commosso ritratto, tra Liala, rosari e baruffe: “Scrivo per renderti giustizia” Di Carlotta Vissani