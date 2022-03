Loro Piana, noi pirla. “Loro Piana: ‘Imbarazzati per la nostra giacca da 12mila euro indossata da Putin’” (Repubblica, 19.3). Pensavano che la comprassero solo gli operai metalmeccanici. Pussy Riott vende moda. “Putin ha parlato in pubblico dopo tempo, maglione dolce vita bianco da cinepanettone” (Gianni Riotta, Repubblica, 19.3). Col caldo che fa a Mosca, si […]

L’intervista – Elly Schlein “Sbagliato spendere di più per le armi: è contro la difesa Ue” Definisce l’invio di armi a Kiev un enorme “dilemma etico” ma sull’aumento delle spese militari è netta: “È sbagliato perché, oltre a discendere da accordi Nato di cui si discute da anni, quindi non legata direttamente la crisi ucraina e con valenza pluriennale, va in direzione opposta rispetto a una razionalizzazione delle spese in vista […] Di Elisabetta Ambrosi

Sergei Pugachev “Putin e i suoi siloviki: ecco come funziona oggi la Russia” L’ex oligarca – “Non esistono veri ministeri. Parliamo di un quasi-Stato dove c’è un gruppo ristretto che si è accaparrato tutto: potere, soldi, istituzioni. Il consiglio della Federazione, il parlamento, sono solo istituzioni fantoccio” Di Karl Laske e Madeleine Leroyer

Demografia Un Paese che impoverisce non fa figli: ecco il caso Italia Record – Per la prima volta nella storia i nuovi nati sono meno di 400mila e la popolazione residente continua a calare dal 2014 Di Marco Palombi

Jean Paul Fitoussi – L’economista francese “C’è troppa povertà: con la guerra a rischio anche la pace sociale” Le due guerre sovrapposte le chiama Jean Paul Fitoussi. Di là i cannoni a cui assistiamo sgomenti e impauriti. Da noi potrebbe accadere qualcosa di meno distruttivo ma ugualmente grave: insofferenze di piazza sempre più larghe, spinte dalla condizione di minorità economica di interi ceti sociali e produttivi che si vedono falcidiare dai disastri della […] Di Antonello Caporale

Pnrr e non solo Guerra e crescita stagnante: rivediamo i nostri investimenti NexGenEu punta alla ripresa e al taglio della C02. Per farlo, servono progetti davvero “verdi” e ad alto ritorno. Evitiamo sprechi, come alcune delle mega opere ferroviarie… Di Marco Ponti

Pietre&popolo La peste del nazionalismo uccide la nostra umanità Le lezioni di Camus e Rosselli. GuerraPutin è solo un despota criminale, l’autodifesa degli ucraini è solo legittima: ma è mai possibile che in Italia si esulti per l’uccisione di persone, anche se russe? Di Tomaso Montanari

Notizie non essenziali La sai l’ultima? Rock star bollite, propagande subdole, furti impossibili, scippi miserabili, rapine di banane, orecchie morsicate e volatili contundenti Di Tommaso Rodano

L’intervista – Alessandro Rosina “Ultima chiamata: è la nostra base vitale che sparisce” “IIn Italia il divario fra numero desiderato e numero realizzato di figli è più alto che in Paesi come Francia e Svezia”. Gli ultimi, disastrosi, dati Istat sulla natalità in Italia si possono raccontare anche così, come lo scarto tra desiderio e realtà. Ne parliamo con Alessandro Rosina, classe 1968, ordinario di Demografia e Statistica […] Di Alessandro Bonetti

I dati della Pa Colao&C. regalano il cloud di Stato alle Big Tech Usa Procedura opaca a beneficio di una sola cordata, zero autonomia dai colossi americani e idee di politica industriale e tecnologica. L’Italia spreca una grande occasione Di Marco Berlinguer

Guerra e riconversione Crisi energetica. Nazionalizzare i gruppi e guidare la transizione. Parigi l’ha capito, Roma si sveglierà? L’Unione europea dipende per circa il 45 per cento del suo fabbisogno energetico dalle importazioni di gas naturale russo e per il 25 per cento dalle importazioni di petrolio russo. L’Ue ambisce a ridurre entro il 2030 le emissioni di gas a effetto serra del 55 per cento rispetto al 1990. La transizione energetica europea […] Di Giuliano Garavini

I difensori cittadini Leopoli, quella normalità fatta di sirene e notti gelide di guardia Il sabato sera di Olexandr inizia alle 01.00, l’ora delle discoteche. Solo che il ragazzone ventenne barbuto a quell’ora smonta dal turno di guardia alla barricata d’ingresso a Leopoli da ovest. Consegna l’arma a chi gli dà il cambio, sfila il giubbetto in kevlar e, insieme ai compagni, si ficca in macchina per tornare a […] Di Stefano Citati

L’assedio – Emergenza profughi Inferno a Mariupol, pioggia di missili: “10mila in trappola” “Sono di Kharkiv, vivevo nel quartiere di Saltivka e sono arrivata qua sei giorni fa. Le finestre di casa mia sono esplose quando sono stati colpiti altri appartamenti poco distanti, dall’altra parte della strada. Quando bombardavano i miei figli piangevano sempre, si mettevano le mani sopra la testa: pensavo fosse una reazione normale e, non […] Di Andrea Carrubba

Pandemia di armi e menzogne Ucraina, l’Ue ignora i nostri interessi La sciagura – Diversamente dagli Usa, a Europa e Italia conviene la pace con un mondo multipolare, come vuole metà del pianeta: che Putin vinca o perda, un’Ue sbilanciata a Est con Berlino riarmata sarebbe un disastro Di Barbara Spinelli

Altri Luoghi – Gaza Ci sono i soldi per fare le moschee, non per i poveri Nonostante le ripetute operazioni militari israeliane sulla Striscia di Gaza assediata e la distruzione di migliaia di case, la costruzione di prestigiose e lussuose moschee per un valore di milioni di dollari è in aumento. E la costruzione di moschee di lusso indigna la popolazione dell’enclave controllata da Hamas, dove 1,3 milioni di palestinesi vivono […] Di Fabio Scuto