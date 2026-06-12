Trump a La7: “Abbiamo vinto la guerra, Europa irrilevante”

“Non avevamo bisogno del loro sostegno. Abbiamo vinto la guerra. Era in qualche modo irrilevante! Devo andare, ho una grande riunione in corso, ma abbiamo vinto la guerra in Iran. Non avevamo bisogno del loro aiuto. Grazie mille”: così il presidente Usa, Donald Trump, al telefono con Daniele Compatangelo, riportata questa mattina a Omnibus di La7, rispondendo a una domanda sul ruolo dei leader europei e del G7 rispetto alla crisi con l’Iran. Trump ha sostenuto inoltre che il sostegno degli alleati europei fosse “irrilevante”, rivendicando che gli Usa hanno raggiunto gli obiettivi senza il loro contributo.

Ecco il testo della comunicazione con la tv italiana, come riportato sul sito.

Donald Trump: “Hello?”

Daniele Compatangelo: “Vorrei chiederle se ha un messaggio per il leader dell’Italia, il Paese ospitante, la Francia e gli altri leader del G7, dato che sembra che non abbiano sostenuto gli Stati Uniti nel trattare con l’Iran e nel rimodellare l’ordine globale. Posso avere un commento?”

Donald Trump: “Non avevamo bisogno di alcun supporto. Quindi, abbiamo vinto la guerra. Era un po’ irrilevante, irrilevante! Devo andare. Ho una riunione importante in corso, ma abbiamo vinto la guerra in Iran. Non avevamo bisogno del loro aiuto. Grazie mille”.