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Ultimo aggiornamento: 9:24

Trump: “Abbiamo vinto la guerra, l’Europa irrilevante. L’Iran ha accettato di non avere armi nucleari”. Axios: possibile firma dell’intesa a Ginevra

di Redazione Esteri
Il presidente Usa a La7 dice di avere vinto la guerra e sottolinea l'irrilevanza del Vecchio continente. Secondo Axios, ieri quattro aerei C-17 sono decollati per l’Europa, trasportando "materiale per un possibile viaggio" del vice J.D. Vance, indicato come la figura incaricata di firmare l’accordo preliminare, verso la città svizzera
Trump: “Abbiamo vinto la guerra, l’Europa irrilevante. L’Iran ha accettato di non avere armi nucleari”. Axios: possibile firma dell’intesa a Ginevra
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Trump a La7: “Abbiamo vinto la guerra, Europa irrilevante”

“Non avevamo bisogno del loro sostegno. Abbiamo vinto la guerra. Era in qualche modo irrilevante! Devo andare, ho una grande riunione in corso, ma abbiamo vinto la guerra in Iran. Non avevamo bisogno del loro aiuto. Grazie mille”: così il presidente Usa, Donald Trump, al telefono con Daniele Compatangelo, riportata questa mattina a Omnibus di La7, rispondendo a una domanda sul ruolo dei leader europei e del G7 rispetto alla crisi con l’Iran. Trump ha sostenuto inoltre che il sostegno degli alleati europei fosse “irrilevante”, rivendicando che gli Usa hanno raggiunto gli obiettivi senza il loro contributo. 

Ecco il testo della comunicazione con la tv italiana, come riportato sul sito.

Donald Trump: “Hello?”

Daniele Compatangelo: “Vorrei chiederle se ha un messaggio per il leader dell’Italia, il Paese ospitante, la Francia e gli altri leader del G7, dato che sembra che non abbiano sostenuto gli Stati Uniti nel trattare con l’Iran e nel rimodellare l’ordine globale. Posso avere un commento?”

Donald Trump: “Non avevamo bisogno di alcun supporto. Quindi, abbiamo vinto la guerra. Era un po’ irrilevante, irrilevante! Devo andare. Ho una riunione importante in corso, ma abbiamo vinto la guerra in Iran. Non avevamo bisogno del loro aiuto. Grazie mille”.

Momenti chiave

  • Trump a La7: "Abbiamo vinto la guerra, Europa irrilevante"
  • Trump: “Messo fine alla guerra, l’Iran ha accettato di non avere armi nucleari”
  • Axios: possibile firma dell’intesa a Ginevra
    • 09:19

      Trump a La7: “Abbiamo vinto la guerra, Europa irrilevante”

      “Non avevamo bisogno del loro sostegno. Abbiamo vinto la guerra. Era in qualche modo irrilevante! Devo andare, ho una grande riunione in corso, ma abbiamo vinto la guerra in Iran. Non avevamo bisogno del loro aiuto. Grazie mille”: così il presidente Usa, Donald Trump, al telefono con Daniele Compatangelo, riportata questa mattina a Omnibus di La7, rispondendo a una domanda sul ruolo dei leader europei e del G7 rispetto alla crisi con l’Iran. Trump ha sostenuto inoltre che il sostegno degli alleati europei fosse “irrilevante”, rivendicando che gli Usa hanno raggiunto gli obiettivi senza il loro contributo. 

      Ecco il testo della comunicazione con la tv italiana, come riportato sul sito.

      Donald Trump: “Hello?”

      Daniele Compatangelo: “Vorrei chiederle se ha un messaggio per il leader dell’Italia, il Paese ospitante, la Francia e gli altri leader del G7, dato che sembra che non abbiano sostenuto gli Stati Uniti nel trattare con l’Iran e nel rimodellare l’ordine globale. Posso avere un commento?”

      Donald Trump: “Non avevamo bisogno di alcun supporto. Quindi, abbiamo vinto la guerra. Era un po’ irrilevante, irrilevante! Devo andare. Ho una riunione importante in corso, ma abbiamo vinto la guerra in Iran. Non avevamo bisogno del loro aiuto. Grazie mille”.

    • 08:44

      Trump: “Con l’Iran abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo”

      Nell’accordo con l’Iran “abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo”. Lo ha detto Donald Trump durante un comizio virtuale, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg. L’intesa è “praticamente fatta”, ha messo in evidenza. 

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      Ecco cosa prevede la bozza di intesa Usa-Iran

      Il contenuto del memorandum anticipato da Axios. L’intesa mira a riportare i volumi di traffico marittimo ai livelli pre-bellici entro 30 giorni e garantirebbe all’Iran un allentamento graduale delle sanzioni.

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      “Forze Usa abbattono due droni nello Stretto di Hormuz”

      Le forze statunitensi hanno abbattuto due droni iraniani kamikaze nella notte di giovedì, dopo che Teheran aveva “tentato di colpire navi commerciali in transito nello Stretto di Hormuz“. Lo ha riferito Fox News citando un alto funzionario della difesa Usa. “Il flusso del traffico attraverso lo Stretto prosegue”, ha aggiunto il funzionario. 

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      Trump: “Messo fine alla guerra, l’Iran ha accettato di non avere armi nucleari”

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      La possibile cerimonia di firma di un “memorandum di intesa” tra Washington e Teheran potrebbe avvenire “nei prossimi giorni” a Ginevra: lo riporta Axios, spiegando che ieri quattro aerei C-17 statunitensi sono decollati per l’Europa nella giornata di iera, trasportando “materiale per un possibile viaggio” del vicepresidente Usa J.D. Vance, che Donald Trump ha indicato come la figura incaricata di firmare l’accordo preliminare, verso la città svizzera.  