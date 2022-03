David Beckham ha regalato per un giorno il suo account Instagram alla dottoressa ucraina Irina Kondratova per mostrare al mondo il lavoro del centro perinatale di Kharkiv. L’ex calciatore, che ha un pubblico di oltre 71 milioni di iscritti, ha ospitato nelle sue stories i video del medico, che racconta il lavoro fatto insieme all’Unicef in questo tempo difficilissimo di guerra. In precedenza, Beckam e sua moglie avevano donato un milione di dollari ai bambini ucraini.