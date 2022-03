È stato fermato il presunto responsabile dell’uccisione di un gatto randagio nel centro di Lecce. Nella zona il felino, senza padrone, veniva chiamato dai residenti Pierluigi. L’aggressione era stata ripresa dalle telecamere della videosorveglianza: il gatto era stato preso ripetutamente a calci e la violenza si è fermata solo quando l’animale non ha dato più segno di vita. Sul fatto era intervenuto anche il sindaco Carlo Salvemini. Ora la polizia locale ha trovato chi ha ucciso Pierluigi e lo ha fermato: si tratta di un cittadino sloveno senza fissa dimora, per il quale gli agenti hanno chiesto anche la valutazione di un eventuale trattamento sanitario obbligatorio. “Ringrazio il Comando di Polizia Locale – dichiara il sindaco Salvemini – e gli agenti che hanno effettuato le indagini per la celerità con cui hanno risolto il caso che ha impressionato e indignato tutta la città”.