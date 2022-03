Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e instreaming su discovery+ – il grande ritorno di Crozza/Razzi pronto ad analizzare l’attualità politica come solo lui sa fare: “Ma che Putin era uno che ci piaceva tirare le bombe, che era un gran bombinaro, si capiva a occhio. La politica mondiale ha fallito adesso rischiamo l’ecatromba”