“Mi rivolgo direttamente ai cittadini europei. Non siate silenti, scendete in strada e supportate l’Ucraina, supportate i nostri sforzi e la nostra battaglia. Perché se cade l’Ucraina, cade l’Europa intera. Supportateci più che potete”. A dirlo, in un nuovo videomessaggio, è stato il presidente Volodymyr Zelensky. “E se vinceremo, e sono sicuro che accadrà, sarà la vittoria della democrazia, sarà la vittoria della nostra libertà, e della luce sulle tenebre”.