Decine di migliaia di persone sono scese in piazze questa sera a Tbilisi, in Georgia, e a Praga, in Repubblica Ceca. Nella capitale georgiana è stato acclamato il presidente Volodymyr Zelensky, che si è collegato da Kiev. Nella capitale ceca, in piazza, c’erano due grandi bandiere: una dell’Unione europea e una dell’Ucraina.

