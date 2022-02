L’invasione russa – Massima tensione – Mosca in difficoltà per le sanzioni dell’Europa e la resistenza (inaspettata) ucraina evoca lo spettro del nucleare

Antonio d’Andrea “Rispettiamo la Costituzione: no truppe, aiuti solo con l’Ue” Fin dove spingersi con l’interpretazione di quell’espressione – “l’Italia ripudia la guerra” – principio fondante della Repubblica? L’articolo 11 della Costituzione impegna il nostro Paese a tenersi lontano dai conflitti anche “come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Tradotto: “niente truppe in Ucraina”, dice il costituzionalista dell’università di Brescia Antonio D’Andrea. Una posizione richiamata dall’Associazione […] Di Lorenzo Giarelli

La reazione L’Ue manda armi a Kiev e taglia i fondi a Mosca La mossa – L’Europa inasprisce le sanzioni e le estende anche alla Bielorussia. Sì all’invio di “beni letali” per la resistenza: “Vogliamo l’Ucraina nell’Unione” Di Salvatore Cannavò

La storia Il “gas italiano” è finito perché Eni ha prosciugato l’Adriatico A inizio anni 90 il colosso macinava enormi profitti grazie alla “riserva esclusiva”. Per quotarsi in Borsa ha spremuto i giacimenti per dare dividendi e far felici i futuri azionisti Di Giuliano Garavini

Maggioranza Governo in trincea: missili all’Ucraina e ok al carbone Draghi sente Berlusconi – Oggi in Cdm – Via libera alla riapertura delle centrali e agli aiuti contro l’invasione. Salvini si smarca: “Meglio cercare un confronto” Di Wanda Marra

La Turchia e la crisi ucraina Il sultano fa il funambolo tra Putin e l’Occidente Erdogan sulla corda – Il presidente vende droni a Kiev ma acquista missili dallo Zar. Sul Donbass non può permettersi di tirare troppo la corda: in una fase di crisi economica, turismo e derrate alimentari russe sono importanti Di Zafer Sivrikaya

Pietre&Popolo La guerra oltre ai corpi violenta pensieri e parole Serve la ribellione del linguaggio – Il poeta russo Lev Rubinštejn “E la guerra che si sta svolgendo in Ucraina non viene nemmeno chiamata guerra. La definiscono solo operazione militare” Di Tomaso Montanari

Rilancio? Col Piano Borghi rischiamo di buttare 1 miliardo per nulla Pnrr – Tre tipi di interventi tutti con diverse criticità, ma il primo da 420 mln ha fatto infuriare persino i sindaci: “Fermiamoli” Di Leonardo Bison

Stato e assunzioni Strani concorsi. Il colloquio vale oltre 3 volte i titoli di studio Aveva iniziato nel 2021, il ministero della Cultura, ad affidare a professionisti esterni a partita Iva incarichi che sarebbero propri dei funzionari ministeriali, come quello di responsabile unico del procedimento. Una tendenza che coi fondi del Pnrr non ha fatto che accelerare: l’ultimo bando in ordine di tempo scadeva venerdì 25 febbraio e cercava un […] Di Leo. Bis.

I “nuovi barbari” Lo sport nelle mani del “private equity”: arma a doppio taglio L’acquisto del 55% dell’Atalanta è solo l’ultimo atto. I fondi possono migliorare le performance finanziarie, ma hanno un unico obiettivo: rivendere, guadagnandoci, in 10 anni Di Pietro Mecarozzi

Il risparmio tradito Inflazione. Risparmio&previdenza: perché non è sempre valido che chi più spende, meno spende Tempo fa si pagavano solo commissioni sugli investimenti e gli eventuali smobilizzi, in genere uno 0,5-0,7% per il reddito fisso o le azioni. Poi alcuni hanno capito che era possibile raschiare via soldi ai clienti in continuazione, giorno dopo giorno. Bastava convincerli a dare in gestione i propri risparmi, anziché fare da soli. Ecco perché […] Di Beppe Scienza

Sotto le bombe Kiev non s’arrende. Molotov e bunker contro gli invasori Tra i giovani ucraini in armi – Infiltrati segnalano la posizione dei gasdotti Di Patryk Jaracz

Hélène Blanc “Lo zar non si fermerà mai. È già successo in Georgia” “Putin ha invaso l’Ucraina sfruttando un falso pretesto e approfittando delle debolezze dell’Occidente proprio come fece nel 2008 con la Georgia. La strategia è la stessa. Purtroppo l’Occidente non ha saputo trarre insegnamento da quell’episodio. Potrebbero farlo almeno ora, pensando ad un’Europa della difesa. In realtà Putin è furioso perché l’Ucraina sta sfuggendo inesorabilmente alla […] Di Luana De Micco

Donbass Dnipro, bombe sulla città difesa da veterani, donne e bambini Si corre alla guerra e la resistenza di Dnipro non si perde d’animo. I cittadini hanno raccolto anche generi di prima necessità da inviare ai soldati e a tutti gli sfollati di questo terribile conflitto. Maria ha sedici anni e insieme alla sua amica Polina è venuta di prima mattina al centro stampa allestito nella […] Di Andrea Carrubba

In Germania 100 miliardi in bombe e pacifisti in piazza La svolta tedesca – Il cancelliere riarma l’esercito, mentre sfilano 500 mila persone per la pace Di sa. can.

Gli aiuti umanitari Il Fq per Soleterre: i fondi dei lettori aiutano i bambini in quattro ospedali Voglio ringraziare di cuore tutte le persone che hanno donato alla Fondazione del Fatto quotidiano . Ci avete permesso di continuare ad approvvigionare tre centri ospedalieri che da pochi giorni sono diventati quattro. Il primo è l’Istituto nazionale del cancro di Kiev, dove curiamo i tumori solidi e dove sono ricoverati 15 bambini che si […] Di Damiano Rizzi*