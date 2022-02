“Stiamo parlando della reale possibilità di una guerra in Europa. Voglio dire, prendiamoci un momento per capire il significato di ciò di cui stiamo parlando. Sono passati più di 70 anni, e in questi 70 anni, come ho detto ieri, c’è stata pace e sicurezza”. Sono le parole della vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris. “Le sanzioni emesse – ha continuato – sono alcune delle più grandi, se non le più forti, che abbiamo mai emesso. Provocheranno un danno all’economia russa e al suo governo”.